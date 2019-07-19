В Сумах за езду под кайфом осудили не того Сумским апелляционным судом была удовлетворена апелляционная жалоба жителя Cev и отменено постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым мужчина был незаконно осужден за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Как следует из материалов дела, в конце декабря 2018 года, осуществляя патрулирование по улице Набережная реки Стрелка, полицейские остановили автомобиль «Hyundai Coupe» с иностранным номером. У водителя автомобиля имелись признаки употребления наркотических средств. На предложение сотрудников правоохранительных органов пройти в медицинском учреждении освидетельствование на состояние наркотического опьянения водитель ответил отказом. Полицейские составили на водителя протокол за совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Ковпаковский районный суд г. Сумы признал водителя виновным, наложил на него штраф в сумме 10200 гривен и на 1 год лишил права управления транспортными средствами.

Подавая в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, сумчанин объяснял, что правонарушениях совершил не он, а админпротокол работники полиции составили в отношении другого гражданина. Данный факт подтверждает запись с нагрудных камер полицейских. На видео видно, что правоохранители сначала остановили, а затем и составляли протокол относительно другого человека. Он же в этот день находился в дороге, направляясь поездом во Львов. О решении суда первой инстанции и привлечения к административной ответственности узнал, только когда исполнительная служба заблокировала его банковские счета.

Апеллянт отмечал, что в протоколе об административном правонарушении, которое якобы было составлено на него, указанные серия и номер водительского удостоверения, которое у него было похищено еще в июле 2017 года. Факт кражи подтверждается тем, что следственным отделом Сумского ОП ГУНП до сих пор ведется досудебное расследование, которое было открыто два года назад. В данный момент апеллянт использует совсем другое удостоверение водителя. Кроме того, он отмечал, что выходные данные указаны в протоколе, в частности места жительства и работы, не совпадают с его личными данными. А еще в его собственности никогда не было автомобиля указанной марки.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения. В решении суда отмечается, что судом первой инстанции не были соблюдены требования законодательства относительно всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела, а это в свою очередь привело к необоснованному выводу суда о виновности апеллянта. В частности, в ходе апелляционного рассмотрения были подтверждены доказательства, предоставленные лицом и его защитником. Кроме того, в судебном заседании были допрошены сотрудники патрульной полиции, принимавшие участие в составлении протокола об административных правонарушениях. Они подтвердили, что к административной ответственности привлекали совсем другого человека. Объяснили, что личность гражданина устанавливали по водительскому удостоверению. Так как черты лиц мужчин похожи, а фото на водительском удостоверении было несколько затерто, не смогли правильно установить личность правонарушителя, сообщает сайт суда.