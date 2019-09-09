В Сумах пройдет антимусорный марш 350 килограммов - именно столько мусора производит за год среднестатистический украинец.

Задумывались ли вы, где он оказывается и сколько вреда приносит людям и окружающей среде? Каждый из нас несет ответственность за свой экологический след, поэтому уменьшать количество мусора - обязанность каждого. 28 сентября в Сумах пройдет экологическое мероприятие "F * ck da trash", призванное привлечь внимание горожан к проблемам загрязнения, а также призвать городскую власть предпринимать более активные действия для чистки города.

Во время акции инициативная группа хочет в первую очередь дать сумчанам более полные знания об этой проблеме. Поэтому на месте встречи, в сквере Счастья (около Макдональдса), будут расположены информационные стенды и будут проводиться короткие выступления.

Во время марша, который начнется в 12.00, его участники будут раздавать прохожим карты пунктов приема вторсырья на переработку (макулатуры, пластиковых крышечек, стеклянных бутылок, батареек).

Участникам акции будет предложено убрать две локации: территорию под мостом на ул. Харьковской и под мостом на пр. Шевченко.

Завершающим этапом мероприятия станет просмотр фильма на экологическую тематику, который состоится в 16:30 в Агенции промоции «Сумы» (ул. Соборная, 27).

Присоединяйтесь!