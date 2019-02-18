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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40162

В Сумах наконец-то взялись за тротуар возле пятой больницы

Сейчас активно ведутся работы по обустройству тротуаров на пр-те Курский и ул. Августовская.

В частности, вдоль пр-та Курский, в сторону АО «Технология», уже устновили бордюр, а будущий тротуар засыпали песком и щебнем. Такие же работы проводятся и по ул. Августовская, напротив КУ «Сумская городская клиническая № 5».

Работы выполняют работники КП «Дорремстрой».

Общество Ремонт тротуаров

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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