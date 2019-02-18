В Сумах наконец-то взялись за тротуар возле пятой больницы

В частности, вдоль пр-та Курский, в сторону АО «Технология», уже устновили бордюр, а будущий тротуар засыпали песком и щебнем. Такие же работы проводятся и по ул. Августовская, напротив КУ «Сумская городская клиническая № 5».
Работы выполняют работники КП «Дорремстрой».
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