На Сумщине в ДТП пострадали трое

Первая авария произошла в центре Конотопа. Водитель автомобиля «Деу Ланос» совершил наезд на велосипедиста, который получил телесные повреждения.
Вторая авария произошла на автодороге «Сумы - Харьков». На пешеходном переходе водитель автомобиля «Опель Омега» сбил пешехода, который переходил дорогу. Последний получил телесные повреждения и травмы головы и госпитализирован в больницу.
А вот на Глуховщине, близ села Бачевск, на автодороге «Копти-Глухов-Бачевск» водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Mercedes». В результате мопедист попал в больницу с травмами бедра.
Водители автомобилей травм не получили.
По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Работники полиции в очередной раз советуют водителям быть более внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 26 сентября, около полудня в Сумах произошло ДТП....
Выехав на сообщение о совершенном ДТП, полицейские при осмотре места происшествия обнаружили в кустах спрятанные пакеты с коноплей....
В Шостке возле школы № 9 произошла авария....
Сегодня, 25 сентября, по ул. Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие....
Сегодня, 25 сентября, на Глуховщине произошло ДТП, травмирован человек....