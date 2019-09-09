На Сумщине в ДТП пострадали трое События произошли 25 сентября в Конотопе, Сумском и Глуховском районе.

Первая авария произошла в центре Конотопа. Водитель автомобиля «Деу Ланос» совершил наезд на велосипедиста, который получил телесные повреждения.

Вторая авария произошла на автодороге «Сумы - Харьков». На пешеходном переходе водитель автомобиля «Опель Омега» сбил пешехода, который переходил дорогу. Последний получил телесные повреждения и травмы головы и госпитализирован в больницу.

А вот на Глуховщине, близ села Бачевск, на автодороге «Копти-Глухов-Бачевск» водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Mercedes». В результате мопедист попал в больницу с травмами бедра.

Водители автомобилей травм не получили.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Работники полиции в очередной раз советуют водителям быть более внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.