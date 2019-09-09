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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44176

Как оказалось: уровень подготовки Сумской области к отопительному сезону составляет 92%

Готовность жилищного хозяйства области составляет 87,5%, теплового хозяйства - 88,9%, водопроводно-канализационного хозяйства - 89,8%, учреждений образования - 100%, учреждений здравоохранения - 90%, учреждений социальной защиты - 90%.

Директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой во время заседания коллегии облгосадминистрации также сообщил о заготовке твердого топлива в области. На сегодняшний день запасы твердого топлива по заведениям бюджетной сферы в среднем составляют 74,8%, в том числе угля - 73,3%, дров - 76%, торфобрикетов - 75%. Он отметил, что закупка топлива продолжается, однако имеющийся запас уже позволяет начать отопительный сезон.

Что касается открытого вопроса Котельной Северного промузла в Сумах, то заместитель городского головы Сум Александр Журба сообщил, что в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий Украины АО «Сумское НПО» включено в реестр организаций, участвующих в процедуре урегулирования (реструктуризации) задолженности за потребленные энергоносители.

Общество Отопительный сезон

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