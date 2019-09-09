Как оказалось: уровень подготовки Сумской области к отопительному сезону составляет 92%

Директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой во время заседания коллегии облгосадминистрации также сообщил о заготовке твердого топлива в области. На сегодняшний день запасы твердого топлива по заведениям бюджетной сферы в среднем составляют 74,8%, в том числе угля - 73,3%, дров - 76%, торфобрикетов - 75%. Он отметил, что закупка топлива продолжается, однако имеющийся запас уже позволяет начать отопительный сезон.
Что касается открытого вопроса Котельной Северного промузла в Сумах, то заместитель городского головы Сум Александр Журба сообщил, что в соответствии с приказом Министерства развития громад и территорий Украины АО «Сумское НПО» включено в реестр организаций, участвующих в процедуре урегулирования (реструктуризации) задолженности за потребленные энергоносители.
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