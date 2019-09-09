Ночью в Сумах горела пятиэтажка

На место происшествия выезжал дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
До прибытия спасателей жители дома самостоятельно выбежали на улицу. При проведении разведки было установлено, что пожар возник в однокомнатной квартире на 2-м этаже. На кухне горели мебель, бытовая техника и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения пламени на соседние квартиры. Работая в аппаратах для защиты органов дыхания, в 00:51 пожар удалось локализовать, в 01:04 - ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня.
Всего на месте происшествия работало 11 человек личного состава и 3одиници спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причины пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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