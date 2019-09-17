«Виктория» получила соперника в Кубке Украины

В ¼ финала николаевская «Виктория» сыграет с харьковским «Универ-Динамо».
Матчи пройдут 16 и 23 октября.
28-29 сентября прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 25 сентября, в Сумах прошел матч 3-го раунда кубка Украины по футболу....
Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и «Балканы» из Зари Одесской области....
21 сентября были сыграны матчи 13-го тура чемпионата области по футболу....
Вице-чемпион Сумщины и Украины сравнялся по очкам с лидерами аматорского турнира....