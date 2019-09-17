Мгновенный пожар и паническая эвакуация: подробности взрыва на заводе в Сумах (видео) Люди спасались из охваченного пламенем цеха через выбитые окна.

На украинско-итальянском предприятии «Гаула Кложерс Украина» в Сумах, где изготавливают крышки для бутылок, взорвалось оборудование и начался пожар. В результате этого пострадали 10 человек, трое в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Огромный столб пламени, который вырывается из разбитых окон, несколько бригад спасателей, в городе не стихают сирены, скорые свозят первых раненых в областную больницу. Медикам не до разговоров: "Никаких комментариев!"

Черный густой дым был виден за несколько километров, рассказывают очевидцы: «Как граната взорвалась, потом начал дым идти, и гореть все. Там дым был такой черный, что ничего не видно было. Поехали четыре пожарные и скорые шесть штук». На территорию предприятия журналистов не пускали, а сотрудников, находящихся на смене, вывели из производственных помещений, где теперь работают следователи.

Взорвалось около 11:00 часов, что именно – точно не знают. «Там работают пожарные и опергруппа, они запретили туда приближаться, чтобы выяснить все эти подробности», - рассказал руководитель охраны предприятия Александр Курило. Неофициально предполагают, что это было оборудование для производства крышек. «Это станок напыления металлизации, напыления на колпачок металла. Видимо, что-то с выбросами, что-то где-то вспыхнуло», - рассуждает он.

Между собой работники предприятия говорили, что в момент взрыва в цехе якобы проводили проверку какие-то контролирующие службы, но эту информацию правоохранители пока не подтверждают. «В одном из цехов, где работала смена, произошел взрыв. На то время там находилось 19 человек, 10 из которых получили телесные повреждения», - озвучила официальную информацию пресс-секретарь ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.

Уже в больнице пострадавшие рассказали медикам, как сразу после взрыва начался пожар. Задыхаясь от едкого дыма, они разбивали окна, чтобы выбраться наружу. «Сразу, как они сказали, загорелась пластмасса, бланкопан, которым эти все стены обустроены. Поэтому они искали пути отхода, выбивали окно», - пояснила заместитель главного врача Сумской областной больницы Елена Азарова.

Двух пострадавших медики уже отпустили домой, еще восемь человек с ожогами и порезами остаются в больнице. Трое самых тяжелых были возле трубы, которая разорвалась. «По их рассказам, какая-то труба, по которой идут продукты производственного процесса. Ожоги лица, головы, туловища, рук, ног, плюс они надышались этими продуктами горения. 40-45% и самый тяжелый – там еще больший процент, сейчас там занимаются ожоговые хирурги», - рассказала г-жа Азарова.

Предприятие обещает оплатить лечение. Тем временем за нарушение правил безопасности полиция открыла уголовное производство. Статья предусматривает от 2 до 10 лет заключения.