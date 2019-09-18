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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23360

В Харьковский ожоговый центр доставили двух человек, пострадавших во время взрыва на заводе в Сумах

Два человека, которые попали в реанимацию после взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина» в Сумах, транспортировали в Харьковский ожоговый центр.

Мужчину и женщину привезли накануне вечером, сообщает UA:ХАРКІВ.

Эту информацию подтвердила главный врач Харьковской больницы неотложной помощи Елена Ковалева.

По ее словам, пациенты в отделении реанимации. Мужчина с 70% ожогами тела в тяжелом состоянии. Женщина - в состоянии средней тяжести, она получила 40% ожогов. Мужчину в Харьков доставили самолетом, рассказал летчик общественной организации «Общественный воздушный патруль» Юрий Покусай. На борту место только для одного пациента и врача. Поэтому другую пациентку везли в Харьков машиной, рассказал Покусай:

«Перелет прошел в рамках стандарта. Все нормально. Мы приземлялись в Сумах, такой аэродром Гриценково. Взлетно-посадочная полоса там - грунт. Выполнили туда перелет из Харькова с врачом-анестезиолог. Далее посадка на аэродроме Гриценково, загрузка и в обратном направлении. Выполнили посадку на аэродроме Харьковского государственного авиационного предприятия. И уже оттуда «скорой» был доставлен в больницу».

Взрыв в цехе металлизации пробкового завода «Гуала Кложерс Украина» произошел в субботу, 28 сентября. На момент взрыва в цехе было 19 человек. После взрыва в сумскую больницу привезли 8 человек, двух после обследования отпустили домой. В полиции по факту пожара открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее тяжкие последствия».

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