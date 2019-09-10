Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 11-летних

В турнире принимали участие 8 команд, 5 из которых представляли сумскую СДЮШОР «Динамо» плюс команда Областной ДЮСШ.
Первая команда «Динамо» под руководством тренера Елены Свистюр стала лучшей, вторая (тренер Наталья Ткач) – завоевала серебряные медали. Третье место у хозяек чемпионата – ДЮСШ «Колосок».
Лучшими игроками в своих командах стали Маргарита Михайлюк («СДЮШОР «Динамо-1») и Анастасия Жидченко (СДЮШОР «Динамо-2». Девушки получили ценные подарки.
20-22 сентября в Коростене проходил IX международный турнир по хоккею на трави памяти Андрея Литвинюка среди юношей и девушек 2008-2009...
С 17 по 19 сентября в г.Коростень состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2008-2009 г.р....
13-15 сентября в Сумах прошли игры 1-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
6-8 сентября в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р....