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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55170

Бабье лето наступит на Сумщине в начале октября

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр.

30 сентября - без существенных осадков, ночью местами туман, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 .. + 11 °С днем повысится до +15 .. + 20 °С.

1 октября - небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +12 .. + 17 °С.

2 - 3 октября - без осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +17 .. + 22 °С.

Общество Прогноз погоды

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27.09.2019 15:24

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...

21.09.2019 13:22

С понедельника в Сумах ожидаются заморозки

Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....

20.09.2019 15:00

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...

На Сумщине ожидаются заморозки
18.09.2019 16:42

На Сумщине ожидаются заморозки

Сумской областной гидрометцентр сообщил о прогноз погоды на ближайшие три дня....

17.09.2019 15:09

В Сумах завтра резко похолодает

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

Новости

В Сумах произошел взрыв на заводе: 10 пострадавших (обновляется, + видео)
Вчера 13:13
На сумском заводе рассказали свою версию причин взрыва, который привел к госпитализации 8 человек
Сегодня 17:13
Взрыв на заводе в Сумах: полиция открыла уголовное производство
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В Сумах из-за потопа не могут проехать троллейбусы
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Сумские волейболисты прошли дальше в кубке Украины
Сегодня 16:02
Бабье лето наступит на Сумщине в начале октября
Сегодня 15:55
Мгновенный пожар и паническая эвакуация: подробности взрыва на заводе в Сумах (видео)
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Сумские волейболисты обыграли полтавчан в кубке Украины
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Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге с триллера
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Спасатели показали, как тушили пожар после взрыва на заводе в Сумах (видео)
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В Сумах полиция выясняет обстоятельства взрыва на заводе
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На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области 1
Вчера 13:33
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Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
«Клімт і Шіле» (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:15
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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