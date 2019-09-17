Бабье лето наступит на Сумщине в начале октября

30 сентября - без существенных осадков, ночью местами туман, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 .. + 11 °С днем повысится до +15 .. + 20 °С.
1 октября - небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +12 .. + 17 °С.
2 - 3 октября - без осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +17 .. + 22 °С.
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