15 лет: Сумской апелляционный суд оставил приговор за тройное убийство 15 лет лишения свободы - апелляционный суд оставил без изменений приговор жителю Белопольщины, который убил сына и двух его приятелей.

В июне 2018 года в селе Старые Вирки Белопольского района 71-летний обвиняемый из охотничьего ружья застрелил двух мужчин, а затем нанес смертельное ножевое ранение своему старшему сыну. Трагедия произошла на почве злоупотребления спиртными напитками и вследствие семейной ссоры между отцом и младшим сыном с одной стороны и старшим сыном с тремя его друзьями - с другой.

Как следует из материалов дела, обвиняемый в день убийства употреблял спиртные напитки. Между двумя его сыновьями, которые также были в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, который перерос в драку. Старший сын, понимая, что самостоятельно не справится с отцом и братом, позвонил своему другу и попросил его вместе с общими знакомыми приехать на помощь, чтобы успокоить пьяных родственников. Около полуночи, дождавшись своих друзей, он зашел с ними во двор, чтобы продолжить выяснение отношений. Возникла словесная перепалка, в результате которой младшему сыну обвиняемого были нанесены удары в лицо и туловище, от которых тот упал на землю.

71-летний мужчина, увидев, что незнакомые ударили его сына, вышел во двор с охотничьим ружьем. Хотя угрозы жизни молодому человеку не было, обвиняемый сначала двумя выстрелами убил двух друзей сына, а затем, выхватив из рук нож, нанес ему ножевое ранение в живот, от которого последний скончался.

Коллегия судей Белопольского районного суда приговорила мужчину к 15 годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство двух или более лиц). Однако с таким наказанием не согласилась сторона защиты. Обвиняемый вместе с адвокатом обратились в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просили отменить решение суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Сторона защиты настаивала, что 71-летний мужчина находился в состоянии необходимой обороны, поскольку на него и его сына состоялось групповое нападение, в ходе которого существовала угроза их жизни. Защитник также отмечала, что обвиняемый не имел умысла на умышленное лишение жизни потерпевших, а наоборот, защищался от противоправного их посягательства.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда признала необоснованными доводы защитника о состоянии необходимой самообороны обвиняемого, а потому оставил без изменений приговор суда первой инстанции. В частности, судом было установлено, что к обвиняемому со стороны убитых им лиц не было применено насильственных действий, а потому у него не могло возникнуть состояния необходимой обороны. Об избиении его младшего сына, то суд отметил, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, нанесенные ему телесные повреждения по степени тяжести квалифицируются как легкие телесные повреждения. Более того, после нанесения ему ударов в лицо и туловище, от которых он упал на землю, его больше никто из прибывших не бил. Вместе с тем, обвиняемый, взяв ружье, не только зарядил его патронами, но и подготовил два запасных патрона, а затем совершил выстрелы в жизненно важные органы пострадавших - голову и грудь. Таким образом, подготовка обвиняемого к использованию оружия и локализация нанесенных потерпевшим огнестрельных повреждений свидетельствуют о наличии у него прямого умысла на лишение их жизни. Учитывая эти обстоятельства, коллегия судей пришла к выводу, что незаконные действия лиц по отношению к младшему сыну обвиняемого не были такими, которые бы, в понимании ст. 36 УК Украины, требовали со стороны обвиняемого применения огнестрельного оружия и лишения их жизни, сообщает сайт суда.