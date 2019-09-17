В Сумах столкнулись «Ланос» с «Запорожцем»

Предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем Daewoo Lanos, допустил наезд на автомобиль ЗАЗ. В результате ДТП 25-летний водитель и 31-летний пассажир Daewoo Lanos получили травмы, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
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