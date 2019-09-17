В центре Сум женщина упала в канализационный колодец В Сумах спасатели помогли женщине, которая упала в канализационный колодец

30 сентября в 17:01 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы на ул. Горького в канализационный колодец упала женщина. На место вызова выехал дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию сотрудники Службы спасения спустились по пожарной лестнице-палке и помогли женщине подняться на поверхность. После этого женщину передали работникам скорой медицинской помощи.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.