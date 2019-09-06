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Главный «тюремный врач» Сумщины признался во взяточничестве

26 сентября в Ковпаковский райсуд Сум поступило измененный обвинительный акт по делу по обвинению главного тюремного врача Сумщины Алексея Шевченко.

До этого прокуратура обвиняла его по ч. 1 ст. 368, ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно новому обвинительного акта Алексей Шевченко обвинялся по ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, пишет sumy.today.

Кроме этого, в суд поступило и соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором. Проверив доводы, содержание и порядок заключения соглашения суд пришел к выводу о его утверждении.

Алексей Шевченко был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17000 гривен с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с предоставлением или организацией предоставления медицинских услуг в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения сроком на 1 год.

Напомним: начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Сумской области Алексея Шевченко обвиняли в систематическом получении взяток за справки арестованным. По данным прокуратуры, 4 сентября 2018 года он принял предложение неправомерной выгоды в размере 200 гривен. 6 сентября он повторно принял предложение неправомерной выгоды путем пополнения баланса телефона тоже на 200 гривен.

Право Алексей Шевченко Взятка

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