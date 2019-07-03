Сумские спортсмены и тренеры получили медали и ордена Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 728/2019 «О награждении государственными наградами Украины».

За достижение высоких спортивных результатов на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Итальянская Республика), проявленные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины орденом княгини Ольги III степени награждается студентка СумГУ Мария Mыколенко - чемпионка по легкой атлетике, медалью «За труд и доблесть» - сумчане Артем Овчинников - бронзовый призер по стрельбе из лука и Полина Родионова – двукратная бронзовая призерка по стрельбе из лука, Ирина Хочина - бронзовая призерка по стрельбе из лука.

За значительный личный вклад в развитие студенческого спорта, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов сборной команды Украины на ХХХ Всемирной летней Универсиаде в Неаполь медалью «За труд и доблесть» награждаются тренеры Сергей и Наталья Родионовы - тренеры бронзовых призеров по стрельбе из лука Полины Родионовой и Артема Овчинникова, а также Евгений Солоненко - тренер бронзовой призерки по стрельбе из лука Ирины Хочиной.