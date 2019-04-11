Сумчане перекрыли железную дорогу и остановили поезд Около десятка сумчан вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения.

Происшествие произошло сегодня утром, 2октября, в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке «59-й километр». Около десятка сумчан, по их словам, обеспокоены отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории Сум, поэтому вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения «Сумы-Смородино» вынужден был остановить движение поезда.

На место происшествия немедленно выехали руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сотрудники Управления превентивной деятельности, патрульной полиции. Пообщавшись с гражданами и машинистом, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию. Машинист открыл двери вагонов, граждане зашла внутрь, освободив путь, после чего поезд мог продолжить свое движение дальше.

По словам участников конфликта, остановки отменены якобы из-за задолженности, возникшей у местных властей перед «Укрзалізницею» в части компенсации льгот за проезд пенсионеров.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Опрашиваются свидетели и участники происшествия, выясняются причины и обстоятельства временного блокирования движения поезда. Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.