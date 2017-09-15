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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43501

Сумчанка получила награду за лучшее фото в конкурсе #PictureYourResearch

Награду получило фото археологических раскопок древних скифских курганов в Туве (Россия) сумчанки Анны Клочко.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

«За пять сезонов участия в международном археологическом проекте по исследованию скифских курганов на юге Сибири (или самом центре Азии, что с географической точки зрения абсолютно равнозначно), я сделала тысячи фотографий различных этапов раскопок. Одни были лучше, другие хуже. Некоторые даже демонстрировались на тематических выставках. Но в этом году одна фотография мне самой настолько понравилась, что я нескромно хотела ее повесить над своим рабочим столом. Друзья говорили, что это фото напоминает работы Босха и Брейгеля. В принципе, я с ними согласна, - действительно есть нечто общее в стиле заполнения пространства человеческими фигурами))).

В общем, я подалась на международный конкурс фотографий, которые иллюстрируют научно-исследовательскую деятельность, и вчера пришёл диплом победителя)). Обещают ещё прислать эту фотографию, распечатанную на большом холсте. Теперь точно повешу над своим столом», - написала сумчанка.

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