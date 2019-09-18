В Сумах в деле о смертельной аварии с троллейбусом вызывают эксперта В деле по факту ДТП, повлекшего смерть девушки под колесами троллейбуса, вызывают эксперта.

Сегодня, 3 октября, для вызова эксперта, отложено рассмотрение дела в отношении двух сотрудников КП «Электроавтотранс»: гражданин К., который обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть потерпевшей (ч.2 статьи 286 УК Украины) и относительно гражданки Н., обвиняемого в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины); а также в отношении сотрудника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета гражданина Щ., который обвиняется в нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей (статьи 288 УК Украины).

Сегодня во время заседания исследовались доказательства.

Следующее судебное заседание состоится 17 октября 2019 в 9 час. 30 мин.

Информационно: дорожно-транспортное происшествие произошло 09.02.2016 года на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с неполностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись и девушка выпала из транспорта, сообщает Заречный райсуд Сум.