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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1193

Жители Сумщины сдали в полицию пять охотничьих ружей

Полицейскую статистику месячника добровольно сданного оружия пополнили жители Ахтырского, Ямпольского, Лебединского районов и городов Сумы и Белополье.

В Белопольское отделение полиции обратился 55-летний местный житель. Он принес охотничье ружье «FUSILIFAKS» калибра 16 мм, и рассказал, что оружие нашел в домовладении своего покойного родственника. Зная о действии месячника добровольной сдачи оружия, который продолжается на территории области, принес его в полицию, чтобы после соответствующей проверки оформить ее в свое пользование.

При аналогичных обстоятельствах нашли охотничьи ружья своих уже умерших дедов еще два жителя Сумской области, 34-летний житель Ямпольского района и 36-летний с Лебединщины. Они воспользовались действием месячника и сдали гладкоствольные охотничьи ружья, соответственно «ТОЗ-5М» и «ТОЗ-БМ», калибра 16 мм.

В Ахтырском районе, возле с. Камыши, во время сельскохозяйственных работ 58-летний мужчина обнаружил потерянное кем-то из охотников ружье "ИЖ-12", калибра 12 мм. Понимая, какую опасность может представлять оружие, попав в руки постороннего человека или даже в детские руки, гражданин сдал его в полицию.

Наткнулся на подобную «находку» во время рыбалки и 39-летний житель Сум. По его словам, ружье нашел в камышах, возле моста через реку Псел. О свертке с ружьем "ИЖ-К1", 16 калибра, он сразу же сообщил полицейским, которые изъяли оружие и проводят соответствующую проверку.

Сейчас все сданные «стволы» находятся на экспертном исследовании, по результатам которого по каждому из них будут приняты соответствующие решения - или об утилизации, или о возможности переоформления на новых владельцев.

Работники полиции вновь напоминают гражданам: месячник добровольной сдачи оружия продлится до конца октября, поэтому все, кто имеет на хранении незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывные устройства, могут сдать их в органы полиции. Такой шаг не только обезопасит владельцев этих вещей от несчастного случая, но и позволит избежать уголовной ответственности за нарушение требований статьи 263 УК Украины. Более того, после соответствующих проверок граждане смогут оформить найденное оружие в свою собственность и пользоваться ним уже на законных основаниях, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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