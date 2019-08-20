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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Средняя зарплата на Сумщине уже 8700 грн

За год средняя зарплата на Сумщине выросла на 15%.

Главное управление статистики в Сумской области сообщает: в августе 2019 года начисленная заработная плата одного штатного работника в среднем составляла 8749 грн, что на 15,3% больше, чем в августе прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 6,0%.

Среднесписочная численность штатных работников предприятий Сумщины составила 191,1 тыс. человек против 201,3 тыс. человек - в прошлом году.

Задолженность по выплате заработной платы в течение августа 2019 года увеличилась на 9,8 млн грн и на 1 сентября 2019 года составила 330,2 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 256,7 млн грн и КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 24,9 млн грн).

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