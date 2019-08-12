В Сумах «минировали» манеж во время выступления Олега Винника Сегодня, 3 октября, в манеже СумГУ проходит концерт Олега Винника.

Во время концерта неизвестные сообщили в полицию о заминировании здания. Об этом «Данкору» сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова.

По ее словам, полицейские выехали на место, провели проверку, однако взрывчатку не нашли. Концерт продолжается.

Как сообщили очевидцы, сообщение о заминировании было во время концерта. Когда приехала полиция с кинологами и собаками, был сделан перерыв на полчаса. При этом людей не эвакуировали.

Напомним: перед концертом возле манежа прошла акция сумской организации партии «Демократична сокира», которые требовали от Олега Винника признать Крым украинским, а Россию агрессором.