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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38104

Шосткинская «Барса» выиграла Кубок Украины

3 октября завершился Кубок Украины по футзалу среди игроков 2010 года рождения.

В соревнованиях приняли участие 7 команд: ФК «ИнБев Junior» (Житомир), «Энергия» (Львов), «Ringroup» (Мелитополь, Запорожская обл.), ДЮСШ г. Лозовая (Харьковская область) и КДЮСШ «Барса» (шосткинцы выступили тремя составами). Интрига держалась до последнего тура. На победу претендовали два клуба: мелтопольский «Ringroup» и шосткинская «Барса-1». Вчера они встретились между собой. Шосткинцам нужна была только победа. Хозяева площадки без труда победили соперников, еще в первом тайме забив 5 мячей. Итоговый счет – 6:0.

«Барса» – обладатель Кубка Украины! Нашу команду к турниру подготовили тренеры Владислав Петренко и Юрий Литвинов, сообщает Шостка.инфо.

Спорт КДЮСШ Барса Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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