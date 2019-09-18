Шосткинская «Барса» выиграла Кубок Украины 3 октября завершился Кубок Украины по футзалу среди игроков 2010 года рождения.

В соревнованиях приняли участие 7 команд: ФК «ИнБев Junior» (Житомир), «Энергия» (Львов), «Ringroup» (Мелитополь, Запорожская обл.), ДЮСШ г. Лозовая (Харьковская область) и КДЮСШ «Барса» (шосткинцы выступили тремя составами). Интрига держалась до последнего тура. На победу претендовали два клуба: мелтопольский «Ringroup» и шосткинская «Барса-1». Вчера они встретились между собой. Шосткинцам нужна была только победа. Хозяева площадки без труда победили соперников, еще в первом тайме забив 5 мячей. Итоговый счет – 6:0.

«Барса» – обладатель Кубка Украины! Нашу команду к турниру подготовили тренеры Владислав Петренко и Юрий Литвинов, сообщает Шостка.инфо.