Шосткинская «Барса» выиграла Кубок Украины

В соревнованиях приняли участие 7 команд: ФК «ИнБев Junior» (Житомир), «Энергия» (Львов), «Ringroup» (Мелитополь, Запорожская обл.), ДЮСШ г. Лозовая (Харьковская область) и КДЮСШ «Барса» (шосткинцы выступили тремя составами). Интрига держалась до последнего тура. На победу претендовали два клуба: мелтопольский «Ringroup» и шосткинская «Барса-1». Вчера они встретились между собой. Шосткинцам нужна была только победа. Хозяева площадки без труда победили соперников, еще в первом тайме забив 5 мячей. Итоговый счет – 6:0.
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