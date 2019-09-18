«Альянс» победил в 11-й раз подряд

Липоводолинский «Альянс» играл в гостях против «Энергии» из Новой Каховки. Наша команда легко справилась с соперником, забив по два мяча в каждом из таймов. Отличились Ярослав Сидоренко (23 минута), Владислав Шарай (33) и Станислав Шарай (71 и 75).
В итоге 4:0 – одиннадцатая подряд победа липоводолинцев (учитывая три победы в кубке Украины).
После 13 туров в активе «Альянса» 26 очков (в 11 играх) и третье место в группе Б.
4-5 октября пройдут игры 15-го тура чемпионата области по футболу....
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу сыграет с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней....
26 октября в Верхней Сыроватке состоится Сумской областной фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»....
ПФК «Сумы» будет играть в сезоне 2020/2021....
28-29 сентября прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....