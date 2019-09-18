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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31279

«Альянс» победил в 11-й раз подряд

Сегодня, 5 октября, проходили игры 13-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в гостях против «Энергии» из Новой Каховки. Наша команда легко справилась с соперником, забив по два мяча в каждом из таймов. Отличились Ярослав Сидоренко (23 минута), Владислав Шарай (33) и Станислав Шарай (71 и 75).

В итоге 4:0 – одиннадцатая подряд победа липоводолинцев (учитывая три победы в кубке Украины).

После 13 туров в активе «Альянса» 26 очков (в 11 играх) и третье место в группе Б.

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