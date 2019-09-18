В Сумах авто врезалось в столб: двое погибли (обновлено) Сегодня, 7 октября, ночью, на ул. Петропавловская произошло ДТП.

Об этом сообщает КП «Электроавтотранс».

7 октября, троллейбусы № 3, 4 и 8 будут курсировать вне расписания. Осложнения движения – из-за ДТП, в результате которого автомобиль врезался в опору, что и повлекло значительное провисание троллеи на участке дороги по ул. Петропавловская.

Ремонта бригада КП «Электроавтотранс» прилагает максимум усилий, чтобы восстановить движение троллейбусов в обычном режиме быстрее, говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, ДТП произошло сегодня, 7 октября, на улице Петропавловской в 4 утра.

Автомобиль «Ниссан», двигаясь в направлении Центрального кладбища, врезался сначала в дерево, а затем в электроопору, которая упала на авто. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте событий. Еще двух пассажиров госпитализировали в больницу, пишет sumy.today.