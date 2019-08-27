На Сумщині пройде етнофестиваль

Ви будете мати можливість зустрітися з кращими фольклорними колективами Сумщини і України, кращими народними умільцями, кращими виконавцями автентичного співу регіону, кращими знавцями народного танцю, безліч розваг та море традиційної української кухні.
Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?...
14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....
У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....
28-30 августа в Сумах пройдет молодежный фестиваль «В здоровом теле- здоровый дух»....