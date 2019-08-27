Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01248

На Сумщині пройде етнофестиваль

12 жовтня у у селі Слоут Березівської громади Глухівського району кличе у гості етнофестиваль «Сіверське перевесло».

Ви будете мати можливість зустрітися з кращими фольклорними колективами Сумщини і України, кращими народними умільцями, кращими виконавцями автентичного співу регіону, кращими знавцями народного танцю, безліч розваг та море традиційної української кухні.

 
 
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По тематике

На Сумщині відбудеться Гарбуз-фест
11.09.2019 08:31

На Сумщині відбудеться Гарбуз-фест

Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?...

У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID
10.09.2019 09:01

У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID

14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....

Завтра у Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»
30.08.2019 08:02

Завтра у Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»
28.08.2019 08:04

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»

15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....

В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни
27.08.2019 11:35

В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни

28-30 августа в Сумах пройдет молодежный фестиваль «В здоровом теле- здоровый дух»....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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