В Сумах поймали наркомана с гранатой

Патрулируя улицу Колесниковскую, инспекторы увидели мужчину, который вел себя подозрительно. Общаясь с 23-летним сумчанином, патрульные заметили, что он заметно нервничал. А уже во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него небольшой сверток, обмотанный черной изолентой, а в нем - зип-пакет с кристаллическим веществом зеленого цвета, похожим на наркотическое.
На место патрульные сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. В дальнейшем, стражи порядка установили, что мужчина приехал на автомобиле по данному адресу, чтобы забрать так называемые «закладки». Поэтому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку легковушки. И не случайно, ведь в бардачке они обнаружили предмет, похожий на гранату.
Происхождение данного предмета уже выясняла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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