В центре Тростянца провалился автомобиль (фото)

Причина устанавливается, пишет trostyanets.info.
Юна тростянчанка Ангеліна Кальченко, учениця 3-А класу школи №5, не лише гарно навчається, а й активно проводить своє дозвілля....
14-летний парень из Тростянца после развода родителей все время жил с бабушкой. Отец платил алименты, но перечислял их матери, а...
Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет...
Тростянецкой громаде удалось найти настоящих друзей в Германии- потомков Леопольда Егоровича Кенига - госпожу Сибилию Страк-Циммерман и ее семью, которые...
24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....