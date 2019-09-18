На Сумщине молодые лентяи обокрали односельчанку Более чем на 12 тыс. гривен убытков нанесли молодые люди своей односельчанке, обобрав ее усадьбу.

В поисках денег на водку двое молодых людей в возрасте 22-х лет ночью проникли в усадьбу своей 76-летней односельчанки. Перелезли через забор и, сорвав навесные замки с двух сараев и летней кухни, вынесли оттуда все, что можно было сдать на металлолом - 6 газовых баллонов, 3 чугунных котла, 2 лестницы и всю металлическую кухонную посуду. На следующий день все эти вещи они продали скупщикам вторсырья. Вырученные деньги потратили на водку, и даже сами не помнят, какую сумму они таким образом «заработали».

Хозяйка не сразу обнаружила пропажу своего имущества, поскольку проживает в другом месте. Однако, даже несмотря на время, прошедшее с момента совершения преступления, работники полиции, к которым она обратилась за помощью, разыскали воров и получили все доказательства их причастности к краже. Молодые люди ранее уже имели проблемы с законом, нигде не работают и трудоустраиваться не желают, перебиваясь или случайными заработками или мелкими кражами.

По факту совершения преступления было открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 (тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц и соединенное с проникновением в помещение) УК Украины, и по окончании досудебного следствия дело направлено на рассмотрение суда . Поэтому обоим подозреваемым грозит заключение сроком от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.