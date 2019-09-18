Сумчанин выпал с 4-го этажа

По предварительным данным, на ул. Заливной Сум мужчина упал с балкона 4-го этажа девятиэтажного жилого дома.
По прибытии на место вызова было установлено, что пострадавший туловищем нахромился на опору придомового ограждения. Чтобы еще больше не травмировать мужчину пришлось работать крайне осторожно. Спецоборудованием спасатели сначала сняли секцию забора, которая мешала проведению операции, а потом срезали и саму арматуру, на которую нахромился пострадавший. В таком положении мужчину на носилках перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, который доставил его в больницу.
Для проведения спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава на 2 единицах техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
3 октября в 00:30 на железнодорожной станции Кролевец поезд международного сообщения совершил наезд на мужчину, который сидел на железнодорожных путях...
Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины под стрелой автокрана....
24 сентября в 00:34 тепловоз, двигаясь по маршруту Харьков-Киев, на 53-м км наехал на мужчину, который лежал рядом с правым...
Полиция Сумщины призывает граждан осознавать собственную ответственность за безопасность малолетних детей....
Трагедия произошла 23 сентября на улице Заливной, 13....