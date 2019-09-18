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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин выпал с 4-го этажа

Сегодня, 8 октября, в 13:06 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация от медработников о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на ул. Заливной Сум мужчина упал с балкона 4-го этажа девятиэтажного жилого дома.

По прибытии на место вызова было установлено, что пострадавший туловищем нахромился на опору придомового ограждения. Чтобы еще больше не травмировать мужчину пришлось работать крайне осторожно. Спецоборудованием спасатели сначала сняли секцию забора, которая мешала проведению операции, а потом срезали и саму арматуру, на которую нахромился пострадавший. В таком положении мужчину на носилках перенесли в автомобиль экстренной медицинской помощи, который доставил его в больницу.

Для проведения спасательной операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава на 2 единицах техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Несчастный случай

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