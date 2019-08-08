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Евгений Кудлай
Сегодня 10:35234

Сумчанин, пострадавший в аварии с патрульным авто, хочет 300 тысяч

По делу ДТП с сумским патрульным, где пострадали восемь человек, заявили гражданский иск.

Сегодня, 9 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу в отношении полицейского Артема Гринфельда, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская, пишет sumy.today.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Во время заседания должны были допросить свидетеля. Но последний отказался от дачи показаний без своего адвоката, поэтому суд отложил допрос.

Кроме этого, суд заслушал гражданского истца по делу - Дмитрия Колесника, который также пострадал в ДТП. По его словам, полученные телесные повреждения теперь мешают заниматься музыкой, он до сих пор периодически проходит лечение. Также в ДТП пострадала его жена, которая получила тяжелые травмы. Поэтому истец просил возместить 300 тыс. моральной и 39 тыс. грн материального ущерба.

Следующее заседание назначили на 21 октября.

Напомним: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Право Артем Гринфельд ДТП с патрульными

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