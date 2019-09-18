На Сумщине коммунальщики продолжают загрязнять реку КП «Бурынь - Теплосервис» продолжает загрязнять р. Чаша несмотря на предписания госэкоинспекции.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведена внеплановая проверка соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природоохранного среды во время деятельности КП «Бурынь - Теплосервис». Целью контролирующего мероприятия была проверка выполнения предписания, выданного Инспекцией в апреле текущего года.

В ходе проверки было установлено, что на полигоне твердых бытовых отходов г. Бурынь уже проведены работы по пересыпке и уплотнению отходов. Также, во исполнение пунктов предписания о запрете захоронения переработанных (необработанных) бытовых отходов, предпринимались меры по изъятию пластиковых отходов и отходов древесины немеханизированным способом.

Однако государственными инспекторами по охране окружающей среды выявлено невыполнение отдельных пунктов предписания. В частности, предприятием не получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также не оформлены документы, удостоверяющие право пользования земельными участками под очистными сооружениями, полигоном ТБО и производственной базой.

Более того, установлено, что сброс сточных вод в р. Чаша продолжает осуществляться с превышением нормативов ПДС по взвешенным веществам, сухому остатку, азоту аммонийному, ХПК, БПК5, ортофосфату и сульфатам.

Поэтому КП «Бурынь - Теплосервис» получило новое предписание, а должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности по ст.188-5 КУоАП. Сейчас специалистами Инспекции рассчитывается сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения поверхностных вод недостаточно очищенными сточными водами, сообщает пресс-служба ведомства.