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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14134

Сумские хоккеисты стартовали в харьковском турнире

ХК «Сумы» стартовали в «Кубке «Динамо» в городе Харьков.

В матче первого тура сумчане проиграли вице-чемпиону турнира - полтавскому «Космоса». Полтавчане вели в счете 2:0, сумчане счет сравняли, но в третьем периоде «Космос» забил победную шайбу. В итоге - 3:2 победа полтавчан, пишет sport.sumy.ua.

В следующую среду «Сумы» сыграют с чемпионами - ХК «Динамо» из Харькова.

Спорт ХК Сумы Хоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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