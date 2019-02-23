Сумские хоккеисты стартовали в харьковском турнире

В матче первого тура сумчане проиграли вице-чемпиону турнира - полтавскому «Космоса». Полтавчане вели в счете 2:0, сумчане счет сравняли, но в третьем периоде «Космос» забил победную шайбу. В итоге - 3:2 победа полтавчан, пишет sport.sumy.ua.
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