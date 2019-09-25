Сумские чиновники видят в городе невидимые маршрутки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт-Добровольная».

«Я предлагаю создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт-Добровольная. Этот маршрут работал в рабочие и выходные дни с 5:00-23: 00. На нем минимум 4 машины», - писал автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«По результатам рассмотрения электронной петиции «Создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт - Добровольная» информируем о следующем.

Данный вопрос урегулирован решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016р. №332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах в г.Сумы» (с изменениями), которым определен перечень автобусных маршрутов. Данным решением предусмотрено автобусный маршрут № 53 «Добровольная - Аэропорт».

Следует заметить, что схема движения городского пассажирского транспорта основывается на результатах изучения пассажиропотоков в городском сообщении и с учетом предложений и замечаний физических и юридических лиц. Существующая схема движения городского пассажирского транспорта сочетает в себе такие важные составляющие процесса перевозок как безопасность перевозок и экономическая обоснованность. Разработка существующей схемы пассажирских перевозок по г. Сумы была проведена с помощью программного продукта VISUM, который дает возможность рассчитывать количественные показатели работы городского общественного транспорта и показатели качества обслуживания пассажиров. То есть, утвержденные городские маршруты в полном объеме соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых актов, потребностям перевозчиков и пассажиров.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Тем не менее, городские власти постоянно вводят дополнительные автобусные маршруты: №62-66. А указанный маршрут № 53 является фантомным. На нем должны быть 2 маршрутки, которые должны ходить с интервалом в 32 минуты, однако, как сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха, жители Добровольной давно не видели этих маршруток. После отказа от маршрута № 9 там ходят только автобусы КП «Электроавтотранс» № 64 и 64А.