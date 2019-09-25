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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06356

Сумские власти не будут вводить QR-коды для оплаты проезда в маршрутках

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Предлагаю обязать частных перевозчиков обеспечить оплату за проезд через QR-коды».

«Сумские перевозчики отказываются ставить в маршрутках терминалы, поскольку за них надо платить, на что, конечно, «нет денег». Зато QR-коды «Приватбанк» может выдать совершенно бесплатно. Вместо этого мы наконец-то узнаем, сколько денег на самом деле получают наши перевозчики. Пусть это будет сумма меньше реальной (поскольку наличность все равно останется), но, вероятно, она будет значительно выше той, которую они озвучивают сейчас», - писал автор петиции Турчин Артем Александрович.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что правоотношения частных перевозчиков с городскими властями урегулированы договорами на перевозку пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах. Договоры на перевозку пассажиров являются типичными и утверждены решением исполнительного комитета от 17.11.2015 №626. Договоры на перевозку пассажиров заключены с победителями конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, проводимых в соответствии со статьями 43-46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и «Порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 №1081 с изменениями и дополнениями. Обеспечение перевозчиками расчетов оплаты за проезд через QR-коды действующим договором не предусмотрено. Согласно п. 6.1 изменение условий договора допускается по взаимному согласию сторон. То есть внесение изменений относительно расчетов за проезд возможно после внесения изменений в условия проведения конкурса при подготовке проекта решения исполнительного комитета перед проведением нового конкурса на перевозку по окончании срока действия действующих договоров. Поэтому 25.09.2019 на собрании с перевозчиками пассажиров г. Сумы данный вопрос был включен в повестку дня и предложено перевозчиками рассмотреть возможность его решения.

Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов принимают решение о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда (далее - АСУОП) в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности. То есть, АСУОП должна внедряться на всех имеющихся видах пассажирского транспорта, которые закреплены в сети пассажирского транспорта соответствующей административно-территориальной единицы, но ни в коем случае не выборочно (частично) на определенных видах пассажирского транспорта. Следует обратить внимание, что с учетом организационной составляющей и технических параметров, немедленное внедрение таких систем не представляется возможным.

Кроме того, предоставление права безналичной оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте возможно пассажирам, которые соответствуют определенным критериям, а именно:

- владельцы / пользователи смартфонов;

- клиенты банка (если речь идет о мобильное приложение - программный продукт соответствующего банка).

То есть, та группа населения, которая не соответствует приведенным выше критериям, будет испытывать ограничений в пользовании рассматриваемым правом. Следует заметить, что принятие органами местного самоуправления решений, содержащих признаки дискриминационного характера, действующим законодательством запрещается.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Общество Qr Безнал Маршрутки Петиция

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