Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35407

На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах

У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

Масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине блокировала на Полтавщине Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией, которая изъяла у организаторов товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в Украину крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40000 долларов.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через интернет-магазины.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 000 долларов США, 222 000 евро и 390 000 гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавщины, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Контрабанда Обыски СБУ

По тематике

Девять обысков провели по делу о хищениях при строительстве 13 амбулаторий на Сумщине (видео)
Сегодня 10:22

Девять обысков провели по делу о хищениях при строительстве 13 амбулаторий на Сумщине (видео)

Девять обысков в четырех городах Украины провели правоохранители 9 октября по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных на строительство 13 амбулаторий...

Вслед за УКСом обыски провели и в «Дорремстрое»
08.10.2019 14:37

Вслед за УКСом обыски провели и в «Дорремстрое»

Сегодня, 8 октября, в КП Сумского горсовета «Дорремстрой» провели обыски....

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели
23.09.2019 15:15

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели

Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг....

Сумские пограничники нашли в поезде контрабандную косметику и кассовое оборудование
20.09.2019 10:47

Сумские пограничники нашли в поезде контрабандную косметику и кассовое оборудование

19 сентября в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления и кассовое оборудование....

В Сумах СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ
18.09.2019 17:25

В Сумах СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ

Служба безопасности Украины сообщает, что сорвали планы ФСБ в приграничном с Россией регионе, разоблачив агента российской спецслужбы....

Новости

Заходи на відзначення Дня захисника України у Сумах
08.10.2019 12:08
Сумчанам дадут отопление на следующей неделе
07.10.2019 12:52
Ахтырские самбисты отличились в Польше
Сегодня 14:40
В Тростянце планируют построить биатлонный комплекс европейского уровня
Сегодня 13:59
Сумская команда выиграла «Малый кубок КВН» в Харькове
Сегодня 13:54
На Сумщине определили лучшие кабинеты начальных классов
Сегодня 13:47
В гандбольном чемпионате сумчане взяли всего одно очков в четырех играх
Сегодня 13:40
На Сумщине сбили пьяного пешехода
Сегодня 12:49
В Ромнах задержали разбойника, который напал на прохожую
Сегодня 12:42
В Сумах провели военно-патриотические соревнования
Сегодня 12:41
На Сумщине задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении
Сегодня 12:13
В Сумах будут судить переселенца за изнасилование сумчанки
Сегодня 11:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.