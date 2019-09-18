На Сумщине СБУ провела обыски в магазинах У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

Масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине блокировала на Полтавщине Служба безопасности Украины совместно с налоговой милицией, которая изъяла у организаторов товаров и наличных денег на более 100 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в Украину крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40000 долларов.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через интернет-магазины.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий, изъято 640 000 долларов США, 222 000 евро и 390 000 гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавщины, сообщает пресс-центр СБ Украины.