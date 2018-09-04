Громадський бюджет м. Суми. А що з реалізацією? Чи не втратили містяни мотивації щодо участі? Наскільки міська влада готова врахувати минулорічні упущення та виправити ситуацію? Що зробити, щоб надзвичайно корисний механізм громадської участі продовжував функціонувати та розвиватися, а не деградувати?

Сумська платформа реформ запрошує сумчан взяти участь у публічній дискусії з питань проблематики громадського (партиципаторного) бюджету нашого міста, що відбудеться 16 жовтня о 17:30 у Розумному Хабі.

"У 2016-му в Сумах започаткований один із найуспішніших інструментів громадської участі — так званий партиципаторний бюджет, він же громадський бюджет, він же бюджет участі. Простіше кажучи — можливість мешканців пропонувати та обирати проекти, що будуть реалізовані коштами платників податків міста.

За кілька років ми мали змогу побачити нові ідеї та проекти, а також спостерігати за різноманітними формами заклику людей до голосування: від сусідів до абсолютно незнайомих людей.

Проте, вже після першого року реалізації почали з’являтися слабкі місця цього процесу, що демотивували учасників конкурсу: деякі проекти не вчасно змонтували, не все встановили, не так розмістили, не така якість, не здійснюється утримання, тощо. Голосування за проекти ГБ етапу 2018-2019 року затрималося на півроку. А етап 2019-2020 років ймовірно не запуститься зовсім.

Чи не втратили містяни мотивації щодо участі? Наскільки міська влада готова врахувати минулорічні упущення та виправити ситуацію? Що зробити, щоб надзвичайно корисний механізм громадської участі продовжував функціонувати та розвиватися, а не деградувати?

До публічного обговорення запрошуються автори проектів, члени координаційної ради, міський голова та місцеві депутати, керівники профільних виконавчих органів ради, всі зацікавлені містяни.

Зустріч відбудеться в громадському просторі «Розумний Хаб» 16 жовтня о 17:30." - йдеться у фейсбук події на сторінці громадського об'єднання.