Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины 8-10 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2004-2005 г.р.

В течение трех дней на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» сражались шесть команд, которые сыграли по кругу. В итоге первое место заняла сборная Винницкой области, второе - СДЮШОР «Динамо» (Сумы), третье - ХК «Политехник» - «Старт» (Житомирская область). Четвретое место заняла команда КДЮСШ «Барса» (Шостка).