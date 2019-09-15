Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

В течение трех дней на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» сражались шесть команд, которые сыграли по кругу. В итоге первое место заняла сборная Винницкой области, второе - СДЮШОР «Динамо» (Сумы), третье - ХК «Политехник» - «Старт» (Житомирская область). Четвретое место заняла команда КДЮСШ «Барса» (Шостка).
Удивительно, на факт: до апреля следующего года бориспольский «Колос» будет выше МСК «Сумчанка» в турнирной таблице....
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