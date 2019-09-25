Ночью в Сумах снова горела школа В Сумах пожарные ликвидировали пожар в не эксплуатируемом сооружении бывшей школы № 16.

10 октября в 23:22 к пожарным поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируемом сооружении по ул. Мира в г. Сумы. Возгорание обнаружил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из окна дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит мусор, существовала угроза распространения огня на все здание. Потратив на тушение около 1,5 тонны воды в 23:41 пожар был локализован, а в 23:55 полностью ликвидирован.

Всего к тушению были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили спасатели, речь идет о бывшей школе № 16, которая не эксплуатируется уже больше 10 лет, а городская власть не знает, что с ней делать. В этом году в ней тушили больше десятка возгораний.