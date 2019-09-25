В Сумах пройдет детский фестиваль футбола 14 октября в Сумах состоится фестиваль футбола «Открытые уроки по футболу».

На стадионе «Юбилейный» состоится совместный проект УАФ и Министерства образования и науки - «Открытые уроки по футболу». Начало мероприятия в 12:00. Будут присутствовать лучшие волонтеры массового футбола по сертификату УЕФА и профессиональные тренеры детско-юношеских футбольных школ г. Сумы.

Приглашаются все желающие принять участие в проекте.