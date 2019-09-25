В Сумах пройдет детский фестиваль футбола

На стадионе «Юбилейный» состоится совместный проект УАФ и Министерства образования и науки - «Открытые уроки по футболу». Начало мероприятия в 12:00. Будут присутствовать лучшие волонтеры массового футбола по сертификату УЕФА и профессиональные тренеры детско-юношеских футбольных школ г. Сумы.
Приглашаются все желающие принять участие в проекте.
В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
9 октября в Сумах прошла игра 14-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
В среду, 9 октября, в Сумах пройдет матч 14-го тура чемпионат Украины по футболу во второй лиге....
12 жовтня у у селі Слоут Березівської громади Глухівського району кличе у гості етнофестиваль «Сіверське перевесло»....
5-6 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....