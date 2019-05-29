Сумские бодибилдеры отличились на нескольких турнирах 12 октября прошли сразу несколько турниров по бодибилдингу.

На них отличились и представители Сумской федерации бодибилдинга и фитнеса, которые собрали целый урожай медалей.

Финалистами и призерами стали:

- Открытый чемпионат Южного региона Украины в Одессе:

- Москаленко Татьяна - второе место и (категория велнес).

- Открытый чемпионат Кировоградской области в г. Кропивницкий:

- Алисименко Виталия - второе место (категория велнес)

- Сукуватый Виталий - второе место (категория классический бодибилдинг)

- Открытый чемпионат Житомирской области в г.Житомир:

- Кобцев Александр - четвёртое место (категория бодибилдинг +80 кг).

Кроме того, в Будапеште проходит традиционный мультиспортивный фестиваль Fitparade2019, где сумчанин Игорь Глуходед стал первым в категории бодибилдинг.