Сумские бодибилдеры отличились на нескольких турнирах

На них отличились и представители Сумской федерации бодибилдинга и фитнеса, которые собрали целый урожай медалей.
Финалистами и призерами стали:
- Открытый чемпионат Южного региона Украины в Одессе:
- Москаленко Татьяна - второе место и (категория велнес).
- Открытый чемпионат Кировоградской области в г. Кропивницкий:
- Алисименко Виталия - второе место (категория велнес)
- Сукуватый Виталий - второе место (категория классический бодибилдинг)
- Открытый чемпионат Житомирской области в г.Житомир:
- Кобцев Александр - четвёртое место (категория бодибилдинг +80 кг).
Кроме того, в Будапеште проходит традиционный мультиспортивный фестиваль Fitparade2019, где сумчанин Игорь Глуходед стал первым в категории бодибилдинг.
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