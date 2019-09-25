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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:38282

На Сумщине у грузовика отпали колеса: пострадала легковушка

Техническая неисправность стала причиной ДТП в Сумском районе.

14 октября, около 12 часов, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги Н-12 «Сумы-Полтава».

Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что 31-летний водитель, управляя транспортным средством Scania с полуприцепом, не следил за техническим состоянием своего автомобиля, в результате чего задние левые колеса из грузовика отделились и покатились на полосу встречного движения, где повредили автомобиль Volkswagen Crafter.

В результате ДТП Volkswagen Crafter получил механические повреждения. Сам же водитель грузовика рассказал, что знал о данной проблеме и собственноручно ее устранял, однако до полноценного ремонта дело так и не дошло.

Патрульные оформили автопроисшествии и составили на водителя Scania административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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