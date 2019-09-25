На Сумщине у грузовика отпали колеса: пострадала легковушка

14 октября, около 12 часов, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на 6-м километре автодороги Н-12 «Сумы-Полтава».
Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что 31-летний водитель, управляя транспортным средством Scania с полуприцепом, не следил за техническим состоянием своего автомобиля, в результате чего задние левые колеса из грузовика отделились и покатились на полосу встречного движения, где повредили автомобиль Volkswagen Crafter.
В результате ДТП Volkswagen Crafter получил механические повреждения. Сам же водитель грузовика рассказал, что знал о данной проблеме и собственноручно ее устранял, однако до полноценного ремонта дело так и не дошло.
Патрульные оформили автопроисшествии и составили на водителя Scania административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
13 октября, около 16 часов, в Сумах на проспекте Курском произошла авария с участием служебного автомобиля патрульных....
«Я выпил только две бутылки безалкогольного пива», - так объяснил свое состояние нетрезвый виновник ДТП....
В результате ДТП пешеход попал на больничную койку....
Женщина попала под колеса автомобиля в Сумах....
Сегодня, 10 октября, на ул. Героев Сумщины произошло ДТП....