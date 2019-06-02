Сумчане стартовали на Всемирных пляжных играх В Дохе (Катар) стартовал турнир по баскетболу 3х3.

В составе сборной Украины трое игроков БК «СумДУ» и тренер. В первой игре наши обыграли Намибию 20:14, во второй – Иорданию – 17:15. Сегодня пройдет игра за первое место в группе – против монголов.