Сумчане стартовали на Всемирных пляжных играх

В составе сборной Украины трое игроков БК «СумДУ» и тренер. В первой игре наши обыграли Намибию 20:14, во второй – Иорданию – 17:15. Сегодня пройдет игра за первое место в группе – против монголов.
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