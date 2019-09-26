За выходные на Сумщине произошло 6 ДТП

Так, только 11 октября на автодорогах Роменского района произошло 3 ДТП. Первое - около 16:30, в центре Ромен. Водитель автомобиля ВАЗ-21013 нарушил правила дорожного движения при выезде с обочины, в результате чего столкнулся с автомобилем Форд-Сиерра.
Следующее сообщение в полицию поступило в 18:20. По предварительным данным, 25-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения, и попал под колеса грузовика. В результате аварии молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Погожа. Водитель ВАЗ-2102 допустил нарушение скоростного режима, в результате машина съехала в кювет и перевернулась. Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
12 октября в Шостке неизвестный водитель сбил 26-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места ДТП. Сейчас полицейские принимают все необходимые меры по розыску водителя и автомобиля.
На следующий день на Ромещине, близ села Коржи, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 допустил столкновение своего легковушки с деревом. Как следствие - водитель в больнице, две его пассажирки после оказания медицинской помощи отпущены домой.
В понедельник произошла автодорожная аварии в пгт Недригайлов - водитель Шевроле Авео допустил лобовое столкновение с мопедом. Сейчас мопедист и его пассажир с травмами головы находятся в больнице, транспортные средства доставлены на штрафплощадку.
Сейчас по каждому из этих фактов работники полиции проводят соответствующие проверки, и по результатам некоторых уже возбуждены уголовные производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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