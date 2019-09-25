На Сумщине выяснение отношений закончилось дракой и грабежом Будучи в гостях, мужчина поссорился с другим визитером, и стал доказывать свою точку зрения с помощью кулаков. А для закрепления «воспитательного эффекта» - отобрал у того 300 гривен, да еще и выгнал из квартиры.

В полицию Шостки с заявлением об ограблении обратился 31-летний житель одного из сел Новгород-Северского района Черниговской области. Мужчина рассказал: когда он находился в гостях у своих шосткинских знакомых, другой гость избил его и отобрал 300 гривен, а напоследок еще и выгнал из квартиры.

Подробно опросив заявителя и проведя необходимую проверку, правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался неоднократно судимый 33-летний местный житель. Его разыскали, и он признался в содеянном.

По словам мужчины, конфликт с заявителем произошел по причине личной неприязни. А так как его оппонент, по мнению подозреваемого, некрасиво себя повел - решил его проучить, отобрав все имеющиеся у того деньги. Деньги на момент визита полицейских он успел потратить.

Сейчас в отношении злоумышленника открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.