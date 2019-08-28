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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49256

На сумской границе изъяли 81 том энциклопедии XIX века

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле украинца обнаружили многотомный энциклопедический словарь.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины многотомного энциклопедического словаря издания конца XIX - начала ХХ века.

Осматривая автомобиль марки «Volkswagen Amarok», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей, которые принадлежали мужчине, обнаружил 81 книгу «Энциклопедический словарь» 1891-1904 г.в.

Сейчас обнаруженный многотомник, который возможно представляет культурную или историческую ценность, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы. 

Право Граница контрабанда Книги Раритет

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