На сумской границе изъяли 81 том энциклопедии XIX века

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины многотомного энциклопедического словаря издания конца XIX - начала ХХ века.
Осматривая автомобиль марки «Volkswagen Amarok», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей, которые принадлежали мужчине, обнаружил 81 книгу «Энциклопедический словарь» 1891-1904 г.в.
Сейчас обнаруженный многотомник, который возможно представляет культурную или историческую ценность, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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