Двое сумчан сыграют за сборную Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Игры пройдут в Скопье (Македония). Список игроков выглядит следующим образом: Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун Универсалы: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин Напомним, что перед вылетом в Македонию с 21 по 23 октября сборная Украины проведет учебно-тренировочный сбор в Броварах. Расписание матчей нашей команды в Скопье выглядит следующим образом: 24 октября 21:00. Украина - Северная Македония 25 октября 18:30. Украина - Косово 27 октября 18:30. Словения - Украина