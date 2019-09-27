Двое сумчан сыграют за сборную

Игры пройдут в Скопье (Македония).
Список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун
Универсалы: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин
Напомним, что перед вылетом в Македонию с 21 по 23 октября сборная Украины проведет учебно-тренировочный сбор в Броварах. Расписание матчей нашей команды в Скопье выглядит следующим образом:
24 октября
21:00. Украина - Северная Македония
25 октября
18:30. Украина - Косово
27 октября
18:30. Словения - Украина
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