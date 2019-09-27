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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30207

Двое сумчан сыграют за сборную

Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Игры пройдут в Скопье (Македония).

Список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Дмитрий Литвиненко, Евгений Иваняк, Кирилл Ципун

Универсалы: Тарас Королишин, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец, Владимир Разуванов, Петр Шотурма, Игорь Корсун, Александр Педяш, Сергей Журба, Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитрий Сорокин

Напомним, что перед вылетом в Македонию с 21 по 23 октября сборная Украины проведет учебно-тренировочный сбор в Броварах. Расписание матчей нашей команды в Скопье выглядит следующим образом:

24 октября

21:00. Украина - Северная Македония

25 октября

18:30. Украина - Косово

27 октября

18:30. Словения - Украина

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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