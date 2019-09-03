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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31199

Сумчане будут платить огромные штрафы за систематические пропуски занятий детьми

Будут серьезные штрафы: за что могут наказать родителей школьников.

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684. В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости – уведомить полицию.Уточняется, что уважительной причиной для отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать и предоставить письменное заявление, информирует enovosty.com/news.

Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу – то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет – то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.

Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.

Право Образование

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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