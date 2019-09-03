Сумчане будут платить огромные штрафы за систематические пропуски занятий детьми

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684. В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости – уведомить полицию.Уточняется, что уважительной причиной для отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать и предоставить письменное заявление, информирует enovosty.com/news.
Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу – то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет – то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.
Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.
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