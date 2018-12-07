В Сумском центре участников боевых действий завтра будут работать юристы В четверг, 17 октября, на базе КУ «Центр участников боевых действий города» будут предоставлять юридические консультации представители Центра бесплатной правовой помощи.

Профессиональные юристы проконсультируют по семейным, социальным и жилищно-коммунальным вопросам, в отношении автомобильных и пенсионных споров, различных видов гражданско-правовых и судебных споров, предоставят консультации, касающиеся недвижимости и жилищным вопросам, других отраслей украинского законодательства.

Правовую помощь можно будет получить в четверг, 17 октября, с 15:00 до 16:00 (ул. Кондратьева 165/71).