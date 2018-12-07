В Сумском центре участников боевых действий завтра будут работать юристы

Профессиональные юристы проконсультируют по семейным, социальным и жилищно-коммунальным вопросам, в отношении автомобильных и пенсионных споров, различных видов гражданско-правовых и судебных споров, предоставят консультации, касающиеся недвижимости и жилищным вопросам, других отраслей украинского законодательства.
Правовую помощь можно будет получить в четверг, 17 октября, с 15:00 до 16:00 (ул. Кондратьева 165/71).
Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав людини продовжують безкоштовно надавати юридичну підтримку для внутрішньо переміщених осіб на території Сумщини....
Депутаты городского совета внесли изменения в Положение о КУ «Центр участников боевых действий», расширив перечень категорий населения, имеющих право обслуживаться...
У Центрі учасників бойових дій сумчани можуть отримати медичні послуги, пройти реабілітацію та соціальну адаптацію....
В Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей открылась выставка работ на военную тематику литовской художницы...
По случаю Дня Вооруженных Сил Украины Центру обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей передали оберег для...