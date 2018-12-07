Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13186

В Сумском центре участников боевых действий завтра будут работать юристы

В четверг, 17 октября, на базе КУ «Центр участников боевых действий города» будут предоставлять юридические консультации представители Центра бесплатной правовой помощи.

Профессиональные юристы проконсультируют по семейным, социальным и жилищно-коммунальным вопросам, в отношении автомобильных и пенсионных споров, различных видов гражданско-правовых и судебных споров, предоставят консультации, касающиеся недвижимости и жилищным вопросам, других отраслей украинского законодательства.

Правовую помощь можно будет получить в четверг, 17 октября, с 15:00 до 16:00 (ул. Кондратьева 165/71).

Право Правовая помощь Центр АТО

По тематике

24.09.2019 17:24

У Сумах безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям надають чернігівці

Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав людини продовжують безкоштовно надавати юридичну підтримку для внутрішньо переміщених осіб на території Сумщини....

В Сумах Центр АТО будет обслуживать больше категорий населения
05.06.2019 15:56

В Сумах Центр АТО будет обслуживать больше категорий населения

Депутаты городского совета внесли изменения в Положение о КУ «Центр участников боевых действий», расширив перечень категорий населения, имеющих право обслуживаться...

У Центрі учасників бойових дій пропонують широкий спектр послуг
03.05.2019 09:23

У Центрі учасників бойових дій пропонують широкий спектр послуг

У Центрі учасників бойових дій сумчани можуть отримати медичні послуги, пройти реабілітацію та соціальну адаптацію....

В Сумах открылась выставка литовской художницы
29.01.2019 11:11

В Сумах открылась выставка литовской художницы

В Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей открылась выставка работ на военную тематику литовской художницы...

Сумским военным передали оберег
07.12.2018 08:39

Сумским военным передали оберег

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины Центру обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей передали оберег для...

Новости

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 13:33
Сумчане вышли в полуфинал Пляжных игр
Сегодня 16:31
В Сумах решили перенести старт отопительного сезона на неделю
Сегодня 16:19
На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Мельника (фото)
Сегодня 15:39
Митрополит Евлогий призвал мэра Сум покаяться
Сегодня 15:23
Увага! Пожежна небезпека на Сумщині
Сегодня 15:16
В Сумском центре участников боевых действий завтра будут работать юристы
Сегодня 15:13
В Сумах пьяный водитель травмировал патрульного (видео)
Сегодня 15:07
Сумчане будут платить огромные штрафы за систематические пропуски занятий детьми
Сегодня 14:31
На Сумщине дали 7 лет за изнасилование несовершеннолетней
Сегодня 14:24
Российский суд оставил без изменений приговор сумского «диверсанта»
Сегодня 14:19
В Шостке поймали серийного вора гаджетов
Сегодня 13:52
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.