На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Мельника (фото)

О без вести пропавшем 59-летнем Александре Мельнике в полицию сообщила родственница. По ее словам, мужчина 4 октября уехал из села Гремячка в Ямполь и обратно не вернулся. Место его пребывания остается неизвестным, а мобильный телефон отключен.
На розыск пропавшего ориентирован личный состав Ямпольского отделения полиции. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения мужчины, опрашивают его знакомых и соседей.
Кроме того, правоохранители установили, что Александра видели в последний раз на станции технического обслуживания автомобилей в Ямполе, где он оставил на ремонт свою машину. По словам рабочих, он обещал вернуться через час, но так и не пришел.
На вид разыскиваемому 55-60 лет, ростом 160 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы, темные глаза и усы.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Мельника Александра Ивановича, просьба сообщить в Ямпольского отделения полиции по адресу: улица Спасо-Преображенская, 15, или по телефонам: (05456) 2-12-60 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
7 октября в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в на ул. Полесской в г....
Лебединским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ильченко Николая Алексеевича, 1942 г.р., жителя с. Василевка....
Сумским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего жителя Белополья Нестеренко Андрея Валерьевича, 1986 г.р....
Все они жители Шостки. 27-летняя Елена Карпенко вместе со своими детьми Анастасией, 2009 г.р., Дмитрием, 2012 г.р. и Анной, 2014...
Житель села Березовка Великописаревского района Тютюн Виталий Андреевич, 1991 года рождения, ушел из дома утром 18 августа и до этого...