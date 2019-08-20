На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Мельника (фото) Последний раз мужчину видели 4 октября в Ямполе. Он оставил на станции технического обслуживания свой автомобиль и за ним не вернулся.

О без вести пропавшем 59-летнем Александре Мельнике в полицию сообщила родственница. По ее словам, мужчина 4 октября уехал из села Гремячка в Ямполь и обратно не вернулся. Место его пребывания остается неизвестным, а мобильный телефон отключен.

На розыск пропавшего ориентирован личный состав Ямпольского отделения полиции. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения мужчины, опрашивают его знакомых и соседей.

Кроме того, правоохранители установили, что Александра видели в последний раз на станции технического обслуживания автомобилей в Ямполе, где он оставил на ремонт свою машину. По словам рабочих, он обещал вернуться через час, но так и не пришел.

На вид разыскиваемому 55-60 лет, ростом 160 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы, темные глаза и усы.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Мельника Александра Ивановича, просьба сообщить в Ямпольского отделения полиции по адресу: улица Спасо-Преображенская, 15, или по телефонам: (05456) 2-12-60 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.